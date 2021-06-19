Як молодь Німеччини проводить вільний час: цікаві дані

Чи відрізняються вподобання молодих жителів Німеччини від юних українців? Про спорт, музику, відеоігри та інші захоплення німецьких підлітків – у матеріалі.

Згідно з опитуванням, підліткам від 14 до 16 років у Німеччині важливі: сім'я, друзі, довіра, чесність, відданість та час для відпочинку. Про останнє поговоримо більш детально.

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Що роблять німецькі підлітки у вільний час

Багато часу діти у Німеччині присвячують навчанню. Рівень стресу підвищується в школі. І це не дивно. Таке відчуття, що у школярів тут постійно контрольні.

Окрім школи, німецька молодь чимало уваги приділяє проблемам екології та клімату. Так, до міжнародного руху Fridays for future на початку 2019 року приєдналися і німецькі школярі. А вільний час підлітки у країні проводять з друзями та на вулиці.

Фортепіано і спів – найпопулярніші музичні заняття. Місцеві підлітки слухають здебільшого хіп-хоп та поп.

У спорті інтереси розходяться за гендерною ознакою: хлопчики надають перевагу футболу і баскетболу, а дівчатка – танцям і верховій їзді. До того ж всі ходять на фітнес.

Що стосується захоплення відеоіграми, то 70% молодих жителів Німеччини грають у відеоігри кілька разів на тиждень. Популярними є Minecraft, Fortnite і FIFA.

Улюбленою їжею для молоді цієї країни є не щось із традиційних місцевих страв, а італійська піца.

Передбачувано, що молоде покоління Німеччини не може жити без смартфонів. Вони є у 95% підлітків. Найпопулярнішими додатками є WhatsApp, Instagram і YouTube. У Німеччині також є свої інфлуенсери: з фітнесу, краси, ігор та екології. А приклад юні німці воліють брати з Ілона Маска, Мішель Обами та німецьких співаків.

Німецькі підлітки не уявляють життя без смартфонів / Фото Pexels

Вікові обмеження

Для деяких видів діяльності у Німеччині слід досягти певного віку. Так, сідати за кермо автомобіля без супроводу дорослих можна з 18 років, а з супроводом – з 17 років. Почати брати уроки водіння можна після досягнення 16-річчя.

У кіно після 22:00 без батьків теж можна ходити з 16 років.

На федеральних виборах голосують з 18 років. Але на регіональних виборах у деяких регіонах – з 16.

Палити в громадських місцях можна з 18 років. Міцні спиртні напої дозволені з 18 років. Пиво і вино – з 16 років, а у компанії з батьками – вже з 14.

Слід зазначити, що зараз алкоголь і цигарки втрачають популярність. За останні 35 років частка підлітків з 12 до 17 років, які регулярно вживають алкоголь, знизилася з 30% до 10%, а після 25 років частка курців знизилася з 27% до 7%.

Також чим молодше покоління, тим воно мультикультурніше. У кожного третього жителя Німеччини у віці до 20 років хоча б один з батьків є іноземцем.

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