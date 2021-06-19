Согласно опросу, подросткам от 14 до 16 лет в Германии важны: семья, друзья, доверие, честность, преданность и время для отдыха. О последнем поговорим более подробно.

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Что делают немецкие подростки в свободное время

Много времени дети в Германии посвящают учебе . Уровень стресса повышается в школе. И это не удивительно. Такое ощущение, что у школьников здесь постоянно контрольные.

Кроме школы, немецкая молодежь немало внимания уделяет проблемам экологии и климата . Так, к международному движению Fridays for future в начале 2019 года присоединились и немецкие школьники. А свободное время подростки в стране проводят с друзьями и на улице.

Фортепиано и пение – самые популярные музыкальные занятия. Местные подростки слушают в основном хип-хоп и поп.

В спорте интересы расходятся по гендерному признаку: мальчики предпочитают футбол и баскетбол, а девочки – танцы и верховую езду. К тому же все ходят на фитнес.

Что касается увлечения видеоиграми , то 70% молодых жителей Германии играют в видеоигры несколько раз в неделю. Популярны Minecraft, Fortnite и FIFA.

Любимой пищей для молодежи этой страны является не что-то из традиционных местных блюд, а итальянская пицца .

Предсказуемо, что молодое поколение Германии не может жить без смартфонов . Они есть у 95% подростков. Самыми популярными приложениями являются WhatsApp, Instagram и YouTube. В Германии также есть свои инфлуенсеры: по фитнесу, красоте, играм и экологии. А пример юные немцы предпочитают брать с Илона Маска, Мишель Обамы и немецких певцов.

Немецкие подростки не представляют жизни без смартфонов / Фото Pexels

Возрастные ограничения

Для некоторых видов деятельности в Германии следует достичь определенного возраста. Так, садиться за руль автомобиля без сопровождения взрослых можно с 18 лет, а с сопровождением – с 17 лет. Начать брать уроки вождения можно по достижении 16-летие.

В кино после 22:00 без родителей тоже можно ходить с 16 лет.

На федеральных выборах голосуют с 18 лет. Но на региональных выборах в некоторых регионах – с 16 лет.

Курить в общественных местах можно с 18 лет. Крепкие спиртные напитки разрешены с 18 лет. Пиво и вино – с 16 лет, а в компании с родителями – уже с 14.

Следует отметить, что сейчас алкоголь и сигареты теряют популярность. За последние 35 лет доля подростков с 12 до 17 лет, регулярно употребляющих алкоголь, снизилась с 30% до 10%, а после 25 лет доля курильщиков снизилась с 27% до 7%.

Чем младшее поколение, тем оно мультикультурнее . У каждого третьего жителя Германии в возрасте до 20 лет хотя бы один из родителей является иностранцем.

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