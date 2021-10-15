Чеський волонтер вже п'ятий день голодує через російську агресію проти України

Волонтер Петр Оліва з чеської Праги оголосив голодування на знак протесту проти російської агресії в Україні. Він вже понад 5 років активно допомагає українським військовим.

Про початок голодування чоловік 11 жовтня повідомив у своєму фейсбуці. Допис він опублікував чеською та українською мовами.

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Оліва пояснив, що вимагає припинення агресії Росії проти України. Він зазначив, що окупація українського Криму та агресія Росії проти України на Луганщині та Донеччині триває з 2014 року. Й додав, що востаннє на власні очі бачив жахіття війни на Донбасі у лютому 2021.

Волонтер зауважив, що європейці, зокрема й більшість чехів, забули про агресію Росії проти України, військові якої продовжують гинути, захищаючи батьківщину від окупантів. Тож він закликав своїх земляків висловлювати незгоду з обурливими діями Кремля.

Волонтер закликав до:

негайного та безумовного припинення бойових дій російським агресором;

виїзду всіх збройних формувань Росії з території України;

повернення окупованих територій під контроль української влади;

звільнення всіх українців, які незаконно утримуються в Росії.

Закінчу своє безперебійне суворе голодування лише тоді, коли всі вимоги будуть виконані, а українська нація продовжить жити в мирі без війни,

– наголосив волонтер.

Як писало видання "Радіо Свобода", Оліва допомагає українським військовим з 2015 року. Відтоді він щороку кілька разів привозить на Схід України гуманітарну допомогу, переважно дітям. "Я просто відчув, що українцям треба якось допомогти", – пояснив чех.