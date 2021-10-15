О начале голодовки мужчина 11 октября сообщил в своем фейсбуке. Сообщение он опубликовал чешской и украинском языках.

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Олива объяснил, что требует прекращения агрессии России против Украины. Он отметил, что оккупация украинского Крыма и агрессия России против Украины в Луганской и Донецкой областях продолжается с 2014 года. И добавил, что в последний раз своими глазами видел ужасы войны на Донбассе в феврале 2021.

Волонтер заметил, что европейцы, в том числе большинство чехов, забыли об агрессии России против Украины, военные которой продолжают погибать, защищая родину от оккупантов. Поэтому он призвал своих земляков выражать несогласие с возмутительными действиями Кремля.

Волонтер призвал к:

немедленному и безусловному прекращению боевых действий российским агрессором;

выезду всех вооруженных формирований России с территории Украины;

возвращению оккупированных территорий под контроль украинской власти;

освобождению всех украинский, незаконно содержатся в России.

Закончу свое бесперебойное строгое голодание лишь тогда, когда все требования будут выполнены, а украинская нация продолжит жить в мире без войны,

– о тметил волонтер.

Как писало издание "Радио Свобода", Олива помогает украинским военным с 2015 года. С тех пор он ежегодно несколько раз привозит на восток Украины гуманитарную помощь, в основном детям. "Я просто почувствовал, что украинцам надо как-то помочь", – пояснил чех.