Чеський художник підрахував виторг від продажу подушок із Зеленським

На початку березня у Чехії стартували продажі подушок з портретом Володимира Зеленського. Тепер же стало відомо, скільки штук такого "сувеніру" вдалося продати на цей момент.

Автором незвичайної ідеї став чеський художник Томаш Бржинек, який має свій інтернет-магазин, а ще веде доволі популярну сатиричну сторінку TMBK в Instagram.

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Житель Чехії зізнався, що уже вдалося продати близько 740 подушок зі зображенням президента України Володимира Зеленського. За одну таку покупці віддають 570 крон (приблизно 730 гривень). Після нескладних підрахунків стає зрозуміло, що загальний виторг становить 423 тисячі крон. А це понад 555 тисяч гривень.

Разом з тим, за словами Томаша, попит не спадає, тож продажі активно тривають. Купити сувенір та підтримати фінансово українців можна за цим посиланням.

Усі гроші будуть направлені благодійній організації "Людина у біді" (Človek v tísni), яка надає допомогу мешканцям України, які постраждали від війни.



Подушка з портретом Зеленського / Фото facebook TMBK



Усі кошти з продажу сувеніру підуть на благодійність / Фото facebook TMBK