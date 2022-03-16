Автором необычной идеи стал чешский художник Томаш Бржинек, имеющий свой интернет-магазин, и который ведет довольно популярную сатирическую страницу TMBK в Instagram.
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Житель Чехии признался, что удалось продать около 740 подушек с изображением президента Украины Владимира Зеленского. За одну такую покупатели отдают 570 крон (примерно 730 гривен). После несложных подсчетов становится понятно, что общая выручка составляет 423 тысячи крон. А это более 555 тысяч гривен.
Вместе с тем, по словам Томаша, спрос не спадает, поэтому продажи активно продолжаются. Купить сувенир и поддержать финансово украинцев можно по этой ссылке.
Все деньги будут направлены благотворительной организации "Человек в беде" (Človek v tísni), которая оказывает помощь жителям Украины, пострадавшим от войны.
Подушка с портретом Зеленского / Фото facebook TMBK
Все средства по продаже сувенира пойдут на благотворительность / Фото facebook TMBK