Смак Праги: які страви неодмінно варто скуштувати у чеській столиці

Столиця Чехії приваблює мандрівників не лише історичною спадщиною та величною архітектурою. Чимало туристів приїжджають до Праги, щоб поласувати національною кухнею за кухлем місцевого пива.

Кулінарні традиції Чехії сформувалися під впливом німецько-австрійської та угорської кухонь. Може здатися, що чеська кухня занадто проста. Але це лише на перший погляд. Які страви обов'язково варто скуштувати в Празі, розкажемо в матеріалі 24 Каналу.

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Запечене вепрове коліно

Чехи геніально готують рульку. Цю страву можна назвати одним із символів країни. Вони маринують коліно в пиві або довго відварюють його у бульйоні. Додають цибулю, часник та приправи. А далі запікають ароматну м'ясну страву або готують рульку на грилі.

Найкраще чеська рулька смакує з темним пивом. Ця страва доволі жирна і дуже поживна. Тому, коли замовляєте її в ресторані, будьте готові поділитися з друзями або забрати частину додому.

Традиційна чеська рулька / Фото Tripadvisor

Кнедлики

У кожному регіоні Чехії є свої традиції й секрети приготування кнедликів. Це головний гарнір для чехів і його можна замовити у будь-якому закладі Праги. Кнедлики – це такі шматочки тіста, які відварюють або готують на пару. Вони можуть бути і з картоплі.

До тіста для кнедликів додаються різні інгредієнти та соуси, існують тисячі варіацій приготування цього гарніру. Кнедлики бувають солоними, солодкими та пряними. Тут чехи максимально проявляють фантазію.

Картопляні кнедлики / Фото foodora.cz

Брамборачка

Це традиційний чеський картопляний суп із білими грибами. Він досить густий, часто до рецепта додають копчене м'ясо. Подають брамборачку дуже ефектно – в хлібі.

Цей суп особливо смакує в холодну пору, він дуже поживний і буквально зігріває зсередини. Чехи обожнюють густі, наваристі супи. Також популярними у місцевій кухні є супи-пюре.

Картопляний суп подають у хлібині / Фото prahago.com

Утопенці

Традиційні закуски до пива – невід'ємна частина культури їжі в Чехії. Місцеві дуже полюбляють різні ковбаски. Утопенці – це пряні шпикачки з овочами. Їх попередньо маринують до двох тижнів. А потім розрізають навпіл і начиняють овочами: помідорами, цибулею, солодким перцем та солоними огірками.

Утопенці з овочами / Фото з інстаграму bistroulupice

Кремроле

Це ніби звичайна трубочка з кремом. Але чехи вважають, що тільки у них можна скуштувати цей десерт в ідеальному виконанні. Трубочку готують з листкового тіста та начиняють кремом. Для нього яєчні білки на пару збивають з цукром. Варіації з кремом можуть бути різні, але це точно смачно та солодко.

Трубочки кремроле / Фото з інстаграму prahacrozet