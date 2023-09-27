Кулинарные традиции Чехии сформировались под влиянием австрийской и венгерской кухонь. Может показаться, что чешская кухня слишком проста. Но это только на первый взгляд. Какие блюда обязательно стоит отведать в Праге, расскажем в материале 24 Канала.

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Запеченное вепрево колено

Чехи гениально готовят рульку. Это блюдо можно назвать одним из символов страны. Они маринуют колено в пиве или долго отваривают его в бульоне. Добавляют лук, чеснок и приправы. А дальше запекают ароматное мясное блюдо или готовят рульку на гриле.

Лучше всего чешская рулька сочетается с темным пивом. Это блюдо довольно жирное и очень сытное. Поэтому когда заказываете его в ресторане, будьте готовы поделиться с друзьями или забрать часть домой.

Традиционная чешская рулька / Фото Tripadvisor

Кнедлики

В каждом регионе Чехии есть свои традиции и секреты приготовления кнедликов. Это главный гарнир для чехов и его можно заказать в любом заведении Праги. Кнедлики – это кусочки теста, которые отваривают или готовят на пару. Они могут быть и из картофеля.

К тесту для кнедликов добавляются разные ингредиенты и соусы, существуют тысячи вариаций приготовления этого гарнира. Кнедлики бывают солеными, сладкими и пряными. Здесь чехи максимально проявляют фантазию.

Картофельные кнедлики / Фото foodora.cz

Брамборачка

Это традиционный чешский картофельный суп с белыми грибами. Он достаточно густой, часто к рецепту добавляют копченое мясо. Подают брамборачку очень эффектно – в хлебе.

Этот суп особенно вкусен в холодное время, он очень питателен и буквально согревает изнутри. Чехи обожают густые, наваристые супы. Также популярны в местной кухне супы-пюре.

Картофельный суп подают в хлебе / Фото prahago.com

Утопенцы

Традиционные закуски к пиву – неотъемлемая часть культуры еды в Чехии. Местные очень любят разные колбаски. Утопенцы – это пряные шпикачки с овощами. Их предварительно маринуют до двух недель. А затем разрезают пополам и начиняют овощами: помидорами, луком, сладким перцем и солеными огурцами.

Утопенцы с овощами / Фото с инстаграма bistroulupice

Кремроле

Это как обычная трубочка с кремом. Но чехи считают, что только у них можно отведать этот десерт в идеальном исполнении. Трубочку готовят из слоеного теста и начиняют кремом. Для него яичные белки на пару взбивают с сахаром. Вариации с кремом могут быть разными, но это точно вкусно и сладко.

Трубочки кремроле / Фото с инстаграма prahacrozet