Кулінарні традиції Чехії сформувалися під впливом німецько-австрійської та угорської кухонь. Може здатися, що чеська кухня занадто проста. Але це лише на перший погляд. Які страви обов'язково варто скуштувати в Празі, розкажемо в матеріалі 24 Каналу.

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Запечене вепрове коліно

Чехи геніально готують рульку. Цю страву можна назвати одним із символів країни. Вони маринують коліно в пиві або довго відварюють його у бульйоні. Додають цибулю, часник та приправи. А далі запікають ароматну м'ясну страву або готують рульку на грилі.

Найкраще чеська рулька смакує з темним пивом. Ця страва доволі жирна і дуже поживна. Тому, коли замовляєте її в ресторані, будьте готові поділитися з друзями або забрати частину додому.

Традиційна чеська рулька / Фото Tripadvisor

Кнедлики

У кожному регіоні Чехії є свої традиції й секрети приготування кнедликів. Це головний гарнір для чехів і його можна замовити у будь-якому закладі Праги. Кнедлики – це такі шматочки тіста, які відварюють або готують на пару. Вони можуть бути і з картоплі.

До тіста для кнедликів додаються різні інгредієнти та соуси, існують тисячі варіацій приготування цього гарніру. Кнедлики бувають солоними, солодкими та пряними. Тут чехи максимально проявляють фантазію.

Картопляні кнедлики / Фото foodora.cz

Брамборачка

Це традиційний чеський картопляний суп із білими грибами. Він досить густий, часто до рецепта додають копчене м'ясо. Подають брамборачку дуже ефектно – в хлібі.

Цей суп особливо смакує в холодну пору, він дуже поживний і буквально зігріває зсередини. Чехи обожнюють густі, наваристі супи. Також популярними у місцевій кухні є супи-пюре.

Картопляний суп подають у хлібині / Фото prahago.com

Утопенці

Традиційні закуски до пива – невід'ємна частина культури їжі в Чехії. Місцеві дуже полюбляють різні ковбаски. Утопенці – це пряні шпикачки з овочами. Їх попередньо маринують до двох тижнів. А потім розрізають навпіл і начиняють овочами: помідорами, цибулею, солодким перцем та солоними огірками.

Утопенці з овочами / Фото з інстаграму bistroulupice

Кремроле

Це ніби звичайна трубочка з кремом. Але чехи вважають, що тільки у них можна скуштувати цей десерт в ідеальному виконанні. Трубочку готують з листкового тіста та начиняють кремом. Для нього яєчні білки на пару збивають з цукром. Варіації з кремом можуть бути різні, але це точно смачно та солодко.

Трубочки кремроле / Фото з інстаграму prahacrozet