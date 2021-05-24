Коли чекати послаблення карантинних обмежень у Польщі: пояснення міністра охорони здоров'я

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що до 5 червня 2021 року буде оголошено новий графік пом'якшення карантинних обмежень. Він також зазначив, що населення країни вже стомилось від заборон та прагне повернутися до звичного життя.

Наступного тижня в уряді обговорять можливості "розморозити" роботу більшості підприємств, зокрема в галузі розваг. Наразі стоїть питання відкриття нічних закладів, а саме клубів та дискотек.

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Адам Недзельський зазначив, що якщо позитивна тенденція збережеться, і програма Національної імунізації населення продовжуватиме бути ефективною, то в уряду не буде жодних аргументів, щоб не відновлювати звичне життя.

Не існує цілковитої перемоги над пандемією, одна мутація вірусу може повністю змінити хід ситуації,

– додав Недзельський.

До слова, у суботу, 22 травня, кількість інфікованих COVID-19 становила 1,5 тисяч випадків. У порівнянні з минулим тижнем, захворюваність знизилась на понад 40%.

Нагадаємо, що 29 травня у Польщі набуде чинності перший етап пом'якшень обмежень, оголошений ще у квітні. Згідно з планом, передбачено, що: