Наступного тижня в уряді обговорять можливості "розморозити" роботу більшості підприємств, зокрема в галузі розваг. Наразі стоїть питання відкриття нічних закладів, а саме клубів та дискотек.
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Адам Недзельський зазначив, що якщо позитивна тенденція збережеться, і програма Національної імунізації населення продовжуватиме бути ефективною, то в уряду не буде жодних аргументів, щоб не відновлювати звичне життя.
Не існує цілковитої перемоги над пандемією, одна мутація вірусу може повністю змінити хід ситуації,
– додав Недзельський.
До слова, у суботу, 22 травня, кількість інфікованих COVID-19 становила 1,5 тисяч випадків. У порівнянні з минулим тижнем, захворюваність знизилась на понад 40%.
Нагадаємо, що 29 травня у Польщі набуде чинності перший етап пом'якшень обмежень, оголошений ще у квітні. Згідно з планом, передбачено, що:
- клієнти закладів громадського харчування зможуть обідати всередині приміщень з дотриманням дистанції;
- учні та студенти у всіх воєводствах перейдуть до очної форми навчання;
- відновлять роботу кінотеатри, театри та інші культурні заклади, однак квитки продаватимуть лише на 50% місць повної посадки у залах;
- обмеження кількості людей на весіллях, днях народження та церковних літургіях зросте до максимальних 50.