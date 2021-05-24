На следующей неделе в правительстве обсудят возможности "разморозить" работу большинства предприятий, в частности в области развлечений. Сейчас стоит вопрос открытия ночных заведений, а именно клубов и дискотек.

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Адам Недзельский отметил, что если положительная тенденция сохранится, и программа Национальной иммунизации населения продолжит быть эффективной, то у правительства не будет никаких аргументов, чтобы не восстанавливать привычную жизнь.

Не существует полной победы над пандемией, одна мутация вируса может полностью перевернуть ход событий,

– добавил Недзельский.

К слову, в субботу, 22 мая, количество инфицированных COVID-19 составляла 1 500 случаев. По сравнению с прошлой неделей, заболеваемость снизилась более чем на 40%.

Напомним, что 29 мая в Польше вступит в силу первый этап смягчений ограничений, объявленный еще в апреле. Согласно плану, предусмотрено, что: