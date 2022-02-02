Чергове посилення карантинних правил в Італії: які зміни набули чинності

З 1 лютого в Італії запровадили додаткові карантинні заборони. Термін дії перепусток, отриманих після вакцинації чи одужання від COVID-19 скоротили до шести місяців.

В країні запровадили обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для осіб, яким більше ніж 50 років. Також кількість місць, які заборонено відвідувати без "зеленого паспорта" розширили.

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Як посилили карантинні правила в Італії з 1 лютого

Санкції для антивакцинаторів у віці понад 50 років

Нещеплені проти COVID-19 жителі країни, яким від 50 років, будуть платити штрафи. Одноразовий штраф становить 100 євро. Перевірятимуть людей регулярно. Для цього зіставлятимуть дані про прописку та вакцинацію.

Усі працівники державної та приватної сфери, старші 50 років, зобов'язані мати при собі Super Green Pass. Якщо люди порушать це правило, їм доведеться заплатити штраф у сумі від 600 до 1 500 євро.

Куди не впускатимуть без "зеленого сертифіката"

Санкції не будуть стосуватися тих жителів Італії, які мають медичні протипокази щодо вакцинації.

Green Pass є необхідною умовою для відвідування державних установ, поштових відділень та банків. Крім того, документ тепер потрібно мати для входу в більшість магазинів (окрім магазинів першої необхідності).

Проте, для подання заяви у відділенні поліції "зелений сертифікат" не вимагається.

Інші зміни

У країні продовжили заборону на проведення дискотек ще на 10 днів. На такий самий період продовжили й необхідність носіння масок навіть на свіжому повітрі.

Є й зміни, що полегшують деякі процеси. Так, люди, які повертаються до Італії після поїздки в європейську країну, більше не зобов'язані робити мазок на коронавірус. Наявності цифрового COVID-сертифіката європейського зразка буде достатньо.

COVID-19 в Італії

Нагадуємо, що з початку пандемії коронавірусу в Італії було зафіксовано 11,1 мільйона випадків зараження.

Померли від ускладнень, спричинених вірусом, 147 тисяч осіб.

У країні щеплено 77,4% населення. Всього введено 128 мільйонів доз вакцин.

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