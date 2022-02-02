В стране ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для лиц старше 50 лет. Также количество мест, которые запрещено посещать без "зеленого паспорта", расширили.
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Санкции для антивакцинаторов в возрасте более 50 лет
Непривитые против COVID-19 жители страны старше 50 лет будут платить штрафы. Одноразовый штраф составляет 100 евро. Проверять людей будут регулярно. Для этого будут сопоставлять данные о прописке и вакцинации.
Все работники государственной и частной сферы старше 50 лет обязаны иметь при себе Super Green Pass. Если люди нарушат это правило, им придется заплатить штраф в сумме от 600 до 1 500 евро.
Куда не будут впускаться без "зеленого сертификата"
Green Pass является необходимым условием для посещения государственных учреждений, почтовых отделений и банков. Кроме того, документ теперь нужно иметь для входа в большинство магазинов (кроме магазинов первой необходимости).
Однако для подачи заявления в отделении полиции "зеленый сертификат" не требуется.
Другие изменения
В стране продлили запрет на проведение дискотек еще на 10 дней. На такой же период продлили и необходимость ношения масок даже на свежем воздухе.
Есть и изменения, облегчающие некоторые процессы. Так, люди, возвращающиеся в Италию после поездки в европейскую страну, больше не обязаны делать мазок на коронавирус. Наличия цифрового COVID-сертификата европейского образца будет достаточно.
COVID-19 в Италии
- Напоминаем, что с начала пандемии коронавируса в Италии было зафиксировано 11,1 миллиона случаев заражения.
- Умерли от осложнений, вызванных вирусом, 147 тысяч человек.
- В стране привито 77,4% населения. Всего введено 128 миллионов доз вакцин.
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