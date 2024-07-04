Прикордонники заявили, що причина ускладнення – на польській стороні. Колеги з сусідньої держави повідомили про технічні роботи. Наголосили, що саме вони могли призвести до сповільнення руху. Мовиться про пункт пропуску "Шегині".

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За інформацією, отриманою від польської сторони, через проведення технічних робіт можливий сповільнений рух у пункті пропуску "Шегині". Також відмічається сповільнене оформлення у пункті пропуску "Рава-Руська" та "Угринів", як повідомлялося раніше,

– мовиться у повідомленні.

Українців, які планують вирушати у подорож, просять врахувати інформацію та стежити за ситуацією. Гарною альтернативою буде обирати інші пункти пропуску для перетину кордону.

Тим часом люди у мережі скаржаться на довгі черги. Курортний сезон – у розпалі. Багато українців вирушають на море.