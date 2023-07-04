У пунктов пропуска на украинско-польской границе образовались километровые очереди. Движение активизировалось из-за сезона отпусков: люди выезжают в Польшу, чтобы дальше путешествовать в другие страны. За сутки 2 июля украино-польскую границу пересекли 75 тысяч человек.
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Выбирайте другие области
На сегодняшнее утро очереди остаются на таких пунктах пропуска:
- "Устилуг"
- "Шегини"
- "Нижанковичи"
Пограничная служба рекомендует украинцам, следующим через Польшу транзитом, выбирать для выезда из Украины Закарпатскую и Черновицкую области.
Именно участок границы Украины с Польшей наиболее загружен из всех возможных. Иногда там можно простоять до суток. Поэтому в ГПСУ просят граждан не устраивать скандалы на пунктах пропуска из-за задержек.
Информацию о ситуации с очередями на границе можно отслеживать онлайн.
Возвращение в Польшу
Если вы возвращаетесь из Украины в Польшу, где получили временную защиту и оформили выплаты, учтите очень важный нюанс.
Обязательно контролируйте этот момент. Ведь польские пограничники могут не спросить вас о наличии Diia.pl, поэтому данные иностранца не будут внесены в реестры и придется возобновлять социальную помощь. Поэтому при возвращении из Украины в Польшу нужно:
- Уведомить пограничников, что вы пользуетесь своим правом на временную защиту;
- Показать цифровой вариант Diia.pl, подтверждающий вашу личность.
Все важные правила, которые нужно помнить при пересечении границы Украина-Польша, мы собрали в подробном материале.