Про ситуацію розповіла Яна Малачова, міністерка праці та соціальних справ. Вона додала, що рівень безробіття у Чехії є низьким, якщо порівнювати з іншими країнами Європи.

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Детальніше про безробіття у Чехії

Безробіття знову зменшилося. Зараз показник становить 3,3%. Це на пів відсотка менше, ніж минулого року. Це один із найкращих показників серед країн Європейського Союзу,

– зазначила Яна Малачова.

До слова, в листопаді цього року відділення праці зареєструвало 245 549 безробітних, що приблизно на 6 100 людей менше, ніж у попередньому місяці, та майже на 29 000 менше, ніж рік тому, коли безробіття становило 3,8%. Чеські роботодавці відкрили майже 345 000 вакансій, а на одне робоче місце у країні зараз претендують в середньому 0,7 кандидата. Загалом цього року рівень безробіття у Чехії поступово зменшується з березня.

Нагадуємо, що на початку 2021 року через пандемію коронавірусу показник безробіття у Чехії виріс до 4,3%.

Проте, аналітики застерігають, що така позитивна динаміка є тимчасовою. Так, на думку директора бюро праці Чеської Республіки Віктора Наймона, безробіття зросте вже у найближчі місяці. На це вплине скорочення сезонних робіт, особливо у сільському господарстві. Проте, попит на робітничі та технічні професії все ще буде стабільно високим.

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