Яку допомогу запропонують українцям у Польщі та скільки часу триватиме програма, розповідає Закордон24.

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Хто зможе отримати гроші?

Нещодавно Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі, Польський Червоний Хрест і PCPM офіційно об'єднали свої зусилля для співпраці в рамках проєкту під назвою "Разом до незалежності". Ця ініціатива покликана надати підтримку українським біженцям, які наразі проживають у колективних центрах.

На нову програму було виділено майже 22 мільйони євро. 90% цього фінансування надає Єврокомісія. На неурядові організації покладено відповідальність за визначення учасників проєкту та надання їм безпосередньої підтримки,

– йдеться у повідомленні.

Проєкт має на меті надати допомогу 6 000 українських біженців, які проживають у колективних центрах з номером PESEL UKR. Ініціатива передбачає співфінансування витрат на переселення протягом 6 місяців, що є важливим першим кроком на шляху до підтримки біженців.

Біженці в Польщі також отримають підтримку для кращої інтеграції та розвитку свого життя в країні. Вони включатимуть:

індивідуальні кар'єрні консультації;

допомогу в пошуку роботи;

курси польської мови;

культурну та інтеграційну діяльність.

Очікується, що програма підтримки діятиме до 31 березня 2026 року. Правила участі в програмі та умови використання підтримки ще розробляються. Деталі найближчим часом опублікують на сайтах виконавців проєкту.

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