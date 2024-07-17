Яку допомогу запропонують українцям у Польщі та скільки часу триватиме програма, розповідає Закордон24.
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Нещодавно Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі, Польський Червоний Хрест і PCPM офіційно об'єднали свої зусилля для співпраці в рамках проєкту під назвою "Разом до незалежності". Ця ініціатива покликана надати підтримку українським біженцям, які наразі проживають у колективних центрах.
На нову програму було виділено майже 22 мільйони євро. 90% цього фінансування надає Єврокомісія. На неурядові організації покладено відповідальність за визначення учасників проєкту та надання їм безпосередньої підтримки,
– йдеться у повідомленні.
Проєкт має на меті надати допомогу 6 000 українських біженців, які проживають у колективних центрах з номером PESEL UKR. Ініціатива передбачає співфінансування витрат на переселення протягом 6 місяців, що є важливим першим кроком на шляху до підтримки біженців.
Біженці в Польщі також отримають підтримку для кращої інтеграції та розвитку свого життя в країні. Вони включатимуть:
- індивідуальні кар'єрні консультації;
- допомогу в пошуку роботи;
- курси польської мови;
- культурну та інтеграційну діяльність.
Очікується, що програма підтримки діятиме до 31 березня 2026 року. Правила участі в програмі та умови використання підтримки ще розробляються. Деталі найближчим часом опублікують на сайтах виконавців проєкту.