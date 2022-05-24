Речь идет о сервисе uLékaře . Теперь оказавшиеся в Чехии украинцы смогут совершенно бесплатно проконсультироваться с врачами на родном языке.

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Как работает uLékaře

Зайдите на сайт и в специальной форме опишите свою проблему или симптомы и отправьте текст. После этого врач вам отпишет на электронную почту. Если потребуется, медсестры помогут вам записаться к специалисту.

К слову, медики бесплатно консультируют и принимают у себя пациентов по всей Чехии.

Не стесняйтесь обращаться к нам с какой-либо проблемой со здоровьем, которую вам нужно решить в Чехии. Наши врачи и медсестры, которые говорят на украинском и русском языках, будут рады проконсультировать вас. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь вам и вашим семьям,

– говорится на сайте сервиса.

Проект существует с 2007 года и "жив" благодаря большим спонсорам. Для всех пользователей консультации абсолютно бесплатны.