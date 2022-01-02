У Чехії запровадять обов'язкове тестування на коронавірус для працівників: з якої дати

Уряд Чехії погодив запровадження обов'язкового тестування на COVID-19 у всіх компаніях для усіх працівників. Рішення стосується навіть тих людей, які пройшли повний курс вакцинації.

Обов'язкові тести почнуть робити з 17 січня з інтервалом 3 – 5 днів. В Чехії сподіваються, що такі заходи допоможуть запобігти сильному поширенню штаму Омікрон.

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Детальніше про обов'язкове тестування на коронавірус у чеських компаніях

За словами міністра охорони здоров'я Властиміла Валека, Омікрон поширюється в Європі занадто швидко. На думку експертів, цей штам приблизно через місяць домінуватиме у Чехії. Тому міністр закликав жителів вакцинуватися. Третє щеплення може захистити від важкого перебігу хвороби, навіть якщо Омікрон мутуватиме.

З 17 січня усі компанії у Чехії будуть зобов'язані проводити тестування на коронавірус співробітників, зокрема тих, хто вакцинований третьою дозою. Тестування на антигени проводитиметься кожні три або п'ять днів. Позитивних тестів, швидше за все, буде багато, вважає Валек.

Крім того, ще до Різдва уряд вирішив частіше робити ПЛР-тести дітям у школах. Поки що школярів перевіряють один раз на тиждень, а з наступного року тестування регулярно проводитимуть по понеділках та четвергах.

Про COVID-19 у Чехії

З початку пандемії у Чехії зафіксовано понад 219 тисяч випадків коронавірусу.

Померли від ускладнень, спричинених COVID-19, близько 5 960 осіб.

62% населення отримали дві дози вакцини.

Всього в країні введено 15,3 мільйона доз вакцин.

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