Обязательные тесты начнут делать с 17 января с интервалом 3 – 5 дней . В Чехии надеются, что такие меры помогут предотвратить сильное распространение штамма Омикрон.

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Подробнее об обязательном тестировании на коронавирус в чешских компаниях

По словам министра здравоохранения Властимила Валека , Омикрон распространяется в Европе слишком быстро. По мнению экспертов, этот штамм будет примерно через месяц доминировать в Чехии. Потому министр призвал жителей вакцинироваться. Третья прививка может защитить от тяжелого течения болезни, даже если Омикрон будет мутировать.

С 17 января все компании в Чехии будут обязаны проводить тестирование на коронавирус сотрудников, в том числе тех, кто вакцинирован третьей дозой. Тестирование на антигены будет проводиться каждые три или пять дней . Положительных тестов скорее всего будет много, считает Валек.

Кроме того, еще до Рождества правительство решило чаще делать ПЦР-тесты детям в школах. Пока школьников проверяют один раз в неделю, а со следующего года тестирование будут регулярно проводить по понедельникам и четвергам.

О COVID-19 в Чехии

С начала пандемии в Чехии зафиксировано более 219 тысяч случаев коронавируса.

Умерли от осложнений, вызванных COVID-19, около 5 960 человек.

62% населения получили две дозы вакцины.

Всего в стране введено 15,3 миллиона доз вакцин.