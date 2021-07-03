У Чехії повністю вакцинували майже третину населення: наскільки відстає Україна
Джерело:24 канал
Вакцинувати мешканців проти коронавірусу у Чехії почали ще в грудні 2020 року. Станом на сьогодні повністю щепились понад 3,4 мільйона громадян республіки.
У відсотковому співвідношенні це 32,09% всього населення країни. В Україні обидві дози вакцини отримали лише 1,99% громадян, що складає 824 158 осіб.
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Вплив вакцинації на загальну ситуацію у Чехії
Міністерство охорони здоров'я Чехії оприлюднило статистику. Згідно з нею, кількість нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч жителів залишається на рівні 6,5. Репродуктивний індекс не перевищує 0,9, що є показником суттєвого подолання пандемії.
У лікарнях республіки зараз перебувають 49 пацієнтів з коронавірусом (з них 7 у важкому стані), і це найнижчий показник від березня минулого року.
До слова, від початку пандемії майже 1,67 мільйона людей у Чехії інфікувались коронавірусом, з них 98% одужали.
98% всіх інфікованих коронавірусом у Чехії одужали після хвороби / Фото Pexels