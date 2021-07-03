В процентном соотношении это 32,09% всего населения страны. В Украине обе дозы вакцины получили лишь 1,99% граждан, что составляет 824 158 человек.

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Влияние вакцинации на общую ситуацию в Чехии

Министерство здравоохранения Чехии обнародовало статистику. Согласно ей, количество новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч жителей остается на уровне 6,5. Репродуктивный индекс не превышает 0,9, что является показателем существенного преодоления пандемии.

В больницах республики сейчас находятся 49 пациентов с коронавирусом (из них 7 в тяжелом состоянии), и это самый низкий показатель с марта прошлого года.

К слову, с начала пандемии почти 1,67 миллиона человек в Чехии заразились коронавирусом, из них 98% выздоровели.

98% всех инфицированных коронавирусом в Чехии выздоровели после болезни / Фото Pexels