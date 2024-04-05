Однією з умов отримання нового статусу буде економічна самодостатність. Про це йдеться на офіційному сайті чеського Міністерства внутрішніх справ.
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У Чехії українцям запропонують інший тип проживання
У нещодавній заяві від 3 квітня 2024 року Міністерство внутрішніх справ Чехії оприлюднило запропоновані зміни до закону Lex Ukraine. Уряд має на меті розширити можливості для українських біженців залишатися в країні, дозволивши їм отримати довгостроковий дозвіл на проживання після виконання певних вимог.
Українські біженці, які є самодостатніми й не потребують державної допомоги, тепер матимуть можливість перейти від тимчасового захисту до статусу довгострокового проживання відповідно до закону "Про проживання іноземців".
Режим тимчасового захисту для українських біженців діятиме і надалі. Деякі з них хочуть залишитися жити у Чехії тривало і мати ясну перспективу. Тому ми пропонуємо економічно активним біженцям з України можливість отримати дозвіл на довготермінове проживання,
– заявив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.
Можливість переходу з тимчасового захисту на довгострокове проживання стосуватиметься лише тих біженців, які відповідатимуть умовам:
- мінімальний термін перебування в Чехії з тимчасовим захистом 2 роки;
- економічна незалежність.
Процес зміни статусу буде простим і схожим на процедуру електронної реєстрації для продовження тимчасового захисту.
Українці у Чехії зможуть отримати дозвіл на довгострокове проживання замість тимчасового захисту / Фото Unsplash
Зауважимо, зараз у Чехії зареєстровані 338 736 біженців з України. Тимчасовий захист на європейському рівні діятиме до березня 2025 року. Наступні кроки щодо статусу перебування українців у ЄС планують обговорити у другому кварталі 2024 року.
До слова, подібну пропозицію переходу українців зі статусу тимчасового захисту на дозволи на тимчасове проживання представило й МВС Польщі.
Українці у Чехії отримують листи з банків
Біженці з України, що перебувають в Чехії, отримали листи-попередження. В них було зазначено, що дані про їх рахунки передадуть до Спеціалізованого фінансового управління.
Це попередження викликало багато запитань у біженців. Що означає така передача даних та які наслідки за неофіційні доходи у Чехії – дізнайтеся далі.