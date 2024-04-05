Одним из условий получения нового статуса будет экономическая самодостаточность. Об этом говорится на официальном сайте чешского Министерства внутренних дел.

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В Чехии украинцам предложат другой тип проживания

В недавнем заявлении от 3 апреля 2024 года Министерство внутренних дел Чехии обнародовало предложенные изменения в закон Lex Ukraine. Правительство имеет целью расширить возможности для украинских беженцев оставаться в стране, позволив им получить долгосрочный вид на жительство после выполнения определенных требований.

Украинские беженцы, которые являются самодостаточными и не нуждаются в государственной помощи, теперь будут иметь возможность перейти от временной защиты к статусу долгосрочного проживания в соответствии с законом "О проживании иностранцев".

Режим временной защиты для украинских беженцев будет действовать и в дальнейшем. Некоторые из них хотят остаться жить в Чехии длительно и иметь ясную перспективу. Поэтому мы предлагаем экономически активным беженцам из Украины возможность получить разрешение на долгосрочное проживание,

– заявил министр внутренних дел Вит Ракушан.

Возможность перехода с временной защиты на долгосрочное проживание будет касаться только тех беженцев, которые будут отвечать условиям:

минимальный срок пребывания в Чехии с временной защитой 2 года;

экономическая независимость.

Процесс изменения статуса будет простым и похожим на процедуру электронной регистрации для продления временной защиты.

Украинцы в Чехии смогут получить разрешение на долгосрочное проживание вместо временной защиты / Фото Unsplash

Заметим, сейчас в Чехии зарегистрированы 338 736 беженцев из Украины. Временная защита на европейском уровне будет действовать до марта 2025 года. Следующие шаги по статусу пребывания украинцев в ЕС планируют обсудить во втором квартале 2024 года.

К слову, подобное предложение перехода украинцев со статуса временной защиты на разрешения на временное проживание представило и МВД Польши.

Украинцы в Чехии получают письма из банков

Беженцы из Украины, находящихся в Чехии, получили письма-предупреждения. В них было указано, что данные об их счетах передадут в Специализированное финансовое управление.

Это предупреждение вызвало много вопросов у беженцев. Что означает такая передача данных и какие последствия за неофициальные доходы в Чехии – узнайте дальше.