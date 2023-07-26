У Чехії українських біженців почали виселяти з безплатного житла: що тепер

У Чехії в липні почали виселяти українських біженців, які не можуть самостійно платити за житло та не належать до соціально вразливих категорій. Наразі мовиться про точкові, а не масові виселення.

У Чехії для українських біженців готують наметові містечка

Програма підтримки українських біженців у Чехії змінилася з 1 липня, коли безплатне розміщення обмежили 5 місяцями. Десятки людей вже виселили із наданих помешкань. У неурядових організаціях припускають погіршення ситуації у серпні, тому на випадок потреби будують наметові містечка.

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Відповідні зміни були передбачені законом Lex Ukrajina V. У червні близько 70 000 українських біженців проживали у місцях термінового розміщення (гуртожитки, хостели, готелі тощо).

З них 30 тисяч осіб, згідно з новими липневими правилами, не належать до вразливих категорій. Відповідно ці люди втратили право на безкоштовне проживання. Також відомо про 31,5 тисяч осіб, які мешкали у 12 000 квартир коштом солідарного внеску. У новому реєстрі кількість таких людей скоротилася до 13 тисяч, а кількість квартир – до 8 200.

Водночас у Мінпраці не повідомили, скільком біженцям з початку липня держава припинила сплачувати за екстрене житло та скільки людей втратили житло в солідарних домогосподарствах.

У нас є інформація з місць. Ми боялися складніших наслідків. Наростання поки відбувається поступово. Ми чуємо про десятки людей, а не про сотні. Про тих, хто втратив житло, подбали завдяки доброзичливості деяких закладів житлового розміщення та адміністрації країв,

– розповіла Клара Боумова з Консорціуму неурядових організацій.

Через проблеми із житлом деякі люди вимушено повертаються в Україну, навіть на прифронтову територію.

Організації, які допомагають біженцям, застерігають від погіршення ситуації з житлом у Чехії у серпні. Про всяк випадок готуються – будують наметові містечка, наприклад, у Плзені. Поки що в них живуть одиниці біженців.

З 1 липня у Чехії надаватиметься комплексна фінансова допомога

Вона вираховується так: сума допомог всіх членів родини + фіксовані витрати на житло – доходи всіх членів родини = різниця і становитиме обсяг допомоги. Але якщо така різниця дорівнює 0 або менш як 0, тоді особа не має права на фінансову допомогу.

З 1 липня майже нічого не зміниться для українців у Чехії, які мають статус вразливої особи. Це діти, студенти, батьки дітей до 6 років, вагітні жінки, літні особи та люди з інвалідністю. Це біженці, які можуть і надалі отримувати безплатне житло, страхування та більшу фінансову допомогу.