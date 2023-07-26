В Чехии для украинских беженцев готовят палаточные городки

Программа поддержки украинских беженцев в Чехии изменилась с 1 июля, когда бесплатное размещение было ограничено 5 месяцами. Десятки людей уже выселили из предоставленных домов. В неправительственных организациях предполагают ухудшение ситуации в августе, поэтому в случае необходимости строят палаточные городки.

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Соответствующие изменения были предусмотрены законом Lex Ukrajina V. В июне около 70 000 украинских беженцев проживали в местах срочного размещения (общежития, хостелы, гостиницы и т.п.).

Из них 30 тысяч человек, согласно новым июльским правилам, не относятся к уязвимым категориям. Соответственно, эти люди потеряли право на бесплатное проживание. Также известно о 31,5 тысячах человек, проживавших в 12 000 квартир за счет солидарного взноса. В новом реестре количество таких людей сократилось до 13 тысяч, а количество квартир – до 8 200.

В то же время в Минтруда не сообщили, скольким беженцам с начала июля государство перестало платить за экстренное жилье и сколько людей потеряли жилье в солидарных домохозяйствах.

У нас есть информация из мест. Мы боялись более сложных последствий. Нарастание пока происходит постепенно. Мы слышим о десятках людей, а не о сотнях. О тех, кто потерял жилье, позаботились благодаря доброжелательности некоторых заведений жилого размещения и администрации краев,

– рассказала Клара Боумова из Консорциума неправительственных организаций.

Из-за проблем с жильем некоторые люди вынужденно возвращаются в Украину, даже на прифронтовую территорию.

Организации, помогающие беженцам, предостерегают от ухудшения ситуации с жильем в Чехии в августе. На всякий случай готовятся – строят палаточные городки, например, в Плзене. Пока у них живут единицы беженцев.

С 1 июля в Чехии будет предоставляться комплексная финансовая помощь

Она рассчитывается так: сумма пособий всех членов семьи + фиксированные расходы на жилье – доходы всех членов семьи = разница и составит объем пособия. Но если такая разница равна 0 или менее 0, то лицо не имеет права на финансовую помощь.

С 1 июля почти ничего не изменится для украинцев в Чехии, имеющих статус уязвимого человека. Это дети, студенты, родители детей до 6 лет, беременные женщины, пожилые и люди с инвалидностью. Это беженцы, которые могут и дальше получать бесплатное жилье, страхование и большую финансовую помощь.

Обратите внимание: что именно изменилось для украинцев после введения новых правил, как теперь правильно податься на выплаты и что делать при выселении из бесплатного жилья в Чехии – читайте по ссылке.