Расходы на вакцинацию бездомных покрывают из местного бюджета Праги. Для того чтобы облегчить и ускорить процессы, медики применяют одноразовую вакцину Johnson&Johnson .

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Что известно об инициативе

По словам советника по вопросам социальной политики и здравоохранения в Праге Милены Ионовой , есть много людей, которые не имеют доступа к вакцинации против коронавируса. Поэтому об их защите позаботятся выездные службы.

Мобильные бригады приезжают в приюты для бездомных, столов ы е, районы под мостами и другие места, где находятся бездомные. О возможности получения вакцины и всех преимуществах прививки против COVID-19 людям рассказывают с помощью специальных листовок.

Таким образом удалось вакцинировать уже более сотни бездомных в Праге . Другие города Чехии берут пример со столицы и разворачивают аналогичную кампанию по вакцинации.