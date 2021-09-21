У Чехії пропонують підвищити мінімальну зарплату: скільки отримуватимуть жителі республіки

Міністерка праці Чехії Яна Малачова запропонувала підвищити рівень мінімальної зарплати у республіці на 18%. Так, з 2022 року працівники мали б отримувати щонайменше 18 тисяч крон (близько 22 150 гривень) без вирахування податків.

Наразі мінімальна зарплата у Чехії становить 15 200 крон (близько 18 700 гривень). Однак прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вважає, що остаточне рішення щодо підвищення мінімалки має ухвалити новий уряд, який сформується після виборів у жовтні цього року.

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Що відомо про мінімальну зарплату у Чехії

Згідно з даними Міністерства праці та соціальних справ, у Чехії працевлаштовані понад 5 мільйонів людей, серед яких близько 139 тисяч отримують мінімальну заробітну плату.

Мінімальний розмір зарплати встановлюється постановою Кабінету міністрів, і профспілки підтримують ініціативу підвищення цього показника, однак роботодавці виступають проти. Вони вказують на те, що малі та середні підприємства ще не встигли оговтатись від наслідків пандемійної кризи, і не зможуть так різко підвищити працівникам зарплати.

Серед роботодавців та профспілок настільки різні погляди, що краще відкласти ухвалення рішення про мінімальну зарплату до моменту, коли свою діяльність розпочне новосформований уряд. Поспішати немає сенсу. Андрей Бабіш Прем'єр-міністр Чехії

Втім, за словами міністерки Малачової, держава отримає більше податкових надходжень, і таким чином вища зарплата підтримає постраждалу від пандемії економіку країни. Тому підвищення мінімалки, на думку посадовиці, має бути пріоритетним кроком, який варто внести до порядку денного.

До слова, у разі збільшення мінімальної зарплати до 18 тисяч крон, витрати на кожного працівника для роботодавців зростуть до 44 957 крон на рік. Загалом підприємці республіки витрачатимуть додатково близько 16 мільярдів крон на рік, а державний сектор – 1,3 мільярда.