Знову фейк: у європейській країні поширюють неправду про виплати українським біженцям

У ще одній країні Євросоюзу з'явилися чергові фейки про виплати українцям. Цього разу неправдива інформація шириться у соцмережах Чехії.

У фейкових дописах розповідають про несправжні суми грошової допомоги для українських біженців. Нібито переселенці з України отримують удвічі більше грошей, ніж малозабезпечені сім'ї з Чехії.

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Маніпуляції про виплати для українців

У Міністерстві праці Чеської Республіки спростували цю інформацію і назвали розрахунки невірними. Провокатори використовують тему соцвиплат, щоб викликати обурення у місцевих жителів.

Подібна історія раніше також трапилась у Німеччині. У тамтешніх соцмережах поширювали публікації зі значно перебільшеними розрахунками загальної суми допомоги українським біженцям.

Тепер такі ж пости з'явилися в Чехії. В одній із популярних публікацій наведені неправдиві порівняння виплат для родин чехів і українських біженців. У дописі вказано, нібито українка з дитиною до 6 років отримує 10 000 крон (405 євро) допомоги. Водночас чеська самотня мати з дитиною такого ж віку — має лише 5 520 крон (223 євро). Дезінформатори наголошують на "‎різниці у два рази".

Автори фейків підкреслюють "‎несправедливість" такими висновками: "‎Чому ж така зацікавленість створити кращі умови для життя мешканцям чужої країни, а не своїм власним?”, – зазначають анонімні автори в публікації.

Яку допомогу насправді отримують українці?

Водночас речник Міністерства праці й соціальних питань Чехії Якуб Ауґуста заявив, що з фейкових дописів взагалі не зрозуміло, за якою формулою там "‎вирахували" такий розмір допомоги. Він вважає, що публікація вводить в оману читачів та є маніпулятивною.

Допомога на дитину у Чехії призначається індивідуально і залежить від доходів родини, віку дитини та інших факторів. Тому неможливо визначити якусь сталу суму такої виплати.

А головне, що українські біженці взагалі не мають права на зазначені виплати. Для переселенців під тимчасовим захистом передбачена гуманітарна допомога. А при особливо складних обставинах — термінова допомога.

Але в жодному разі українці не мають більше прав на різноманітні соцвиплати, ніж громадяни Чехії. На цьому окремо наголошують у Міністерстві праці й соціальних питань.

Фейків про українців за кордоном побільшало

Останнім часом неправдивої інформації з негативним контекстом про українських біженців у Європі стало більше. Нещодавно пропагандистські телеграм-канали поширили фейк про "‎обмеження пересування українських біженців у ЄС".

Анонімні автори неправдивих дописів аргументували це тим, що українців начебто покарали за "‎численні порушення". А от що саме це були за порушення — жодного слова. Фахівці проєкту "‎Без брехні" займаються фактчекінгом та спростуванням пропагандистської дезінформації. Детальніше про те, чому з'являються такі фейки — читайте за посиланням.