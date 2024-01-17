В фейковых сообщениях рассказывают о ложных суммах денежной помощи для украинских беженцев. Якобы переселенцы из Украины получают вдвое больше денег, чем малоимущие семьи из Чехии.

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Манипуляции о выплатах для украинцев

В Министерстве труда Чехии опровергли эту информацию и назвали расчеты неверными. Провокаторы используют тему соцвыплат, чтобы вызвать негодование у местных жителей.

Подобная история раньше также произошла в Германии. В местных соцсетях распространяли публикации со значительно преувеличенными расчетами общей суммы помощи украинским беженцам.

Теперь такие же посты появились в Чехии. В одной из самых популярных публикаций приведены ложные сравнения выплат для семей чехов и украинских беженцев. В сообщении указано, что украинка с ребенком до 6 лет якобы получает 10 000 крон (405 евро) помощи. В то же время чешская одинокая мать с ребенком такого же возраста имеет только 5 520 крон (223 евро). Дезинформаторы отмечают "разницу в два раза".

Авторы фейков подчеркивают "несправедливость" следующими выводами: "Почему же такая заинтересованность создать лучшие условия для жизни жителям чужой страны, а не своим собственным?", – отмечают анонимные авторы в публикации.

Какую помощь действительно получают украинцы?

В то же время представитель Министерства труда и социальных вопросов Чехии Якуб Аугуста заявил, что из фейковых сообщений вообще не понятно, по какой формуле там "вычислили" такой размер помощи. Он считает, что публикация вводит в заблуждение читателей и является манипулятивной.

Пособие на ребенка в Чехии назначается индивидуально и зависит от доходов семьи, возраста и других факторов. Поэтому невозможно определить какую-либо постоянную сумму такой выплаты.

Главное же, что украинские беженцы вообще не имеют права на указанные выплаты. Для переселенцев под временной защитой предусмотрена гуманитарная помощь. А при особо сложных обстоятельствах – срочная помощь.

Но ни в коем случае у украинцев нет больших прав на различные соцвыплаты, чем у граждан Чехии. Это отдельно подчеркивают в Министерстве труда и социальных вопросов.

Фейков об украинцах за границей стало больше

В последнее время ложной информации с негативным контекстом об украинских беженцах в Европе стало больше. Недавно пропагандистские телеграмм-каналы распространили фейк об "ограничении передвижения украинских беженцев в ЕС".

Анонимные авторы ложных сообщений аргументировали это тем, что украинцев так наказали за "многочисленные нарушения". А вот что именно это были за нарушения — ни слова. Специалисты проекта "Без лжи" занимаются фактчекингом и опровержением пропагандистской дезинформации. Детальнее о том, почему появляются такие фейки — читайте по ссылке.