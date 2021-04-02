У Чехії поліція візьметься за перевірку дотримання карантину: як це стосується українців

Міністерство охорони здоров'я Чехії підписало відповідну угоду з поліцією країни. Це дозволить обмінюватися інформацією про карантинні заходи. Поліція здійснюватиме контроль за тим, як жителі Чехії дотримуються основних правил з протидії поширенню коронавірусу. Розповідаємо, що слід знати українцям, які планують поїздку в Чехію у найближчий період.

Останнім часом Чехія вдається до різких дій задля того, щоб стимулювати чехів та іммігрантів дбати про захист від SARS-CoV-2. Це пов'язано зі зростанням кількості підтверджених випадків захворювання.

Також Коли Угорщина послабить карантин: відповіді на актуальні питання

Як і де будуть відбуватися перевірки

Деталі перевірок будуть узгоджуватися на регіональному рівні. У кожному районі перевірки будуть здійснювати мінімум один санітарний працівник і один співробітник поліції. Відповідальні особи перевірятимуть людей, яким було призначено відбути карантин. Якщо таких осіб не буде за вказаною ними адресою, вони повинні будуть написати письмове пояснення своєї відсутності.

Поліція також має право перевіряти громадський транспорт та визначати серед пасажирів тих, хто повинен перебувати на самоізоляції.

Міністр охорони здоров'я Ян Блатні нагадав, що порушення ізоляції є кримінальним злочином, тому всі, хто не дотримуються карантинних умов і наражають на ризик жителів Чехії, повинні бути притягненими до відповідальності.

У Чехії перевірятимуть, як люди дотримуються карантину / Фото Depositphotos

Як це стосується українців

Українці, які перетинають кордон Чехії, повинні двічі пройти тестування на SARS-CoV-2. Перший тест слід зробити в Україні не пізніше, ніж за 72 години до початку подорожі. Ще один тест треба зробити на території Чехії не раніше, ніж за 5 днів і не пізніше, ніж за 14 днів після перетину кордону. До отримання негативного результату другого тесту українці зобов'язані перебувати на самоізоляції. У цей період їх теж можуть перевіряти.

Також нагадуємо, що протягом 14 днів після в'їзду до Чехії потрібно носитипринаймні класу FFP2, KN95, N95, P2 або DS. Використання одноразової медичної маски є забороненим.