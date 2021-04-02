В Чехии полиция возьмется за проверку соблюдения карантина: как это касается украинцев
Министерство здравоохранения Чехии подписало соответствующее соглашение с полицией страны. Это позволит обмениваться информацией о карантине. Полиция будет осуществлять контроль за тем, как жители Чехии придерживаются основных правил по противодействию распространению коронавируса. Рассказываем, что следует знать украинцам, которые вскоре планируют поездку в Чехию.
Источник:Novinky.cz
В последнее время Чехия прибегает к резким действиям для того, чтобы стимулировать чехов и иммигрантов заботиться о защите от SARS-CoV-2. Это связано с ростом количества подтвержденных случаев заболевания.
Как и где будут проходить проверки
Детали проверок будут согласовываться на региональном уровне. В каждом районе проверки будут осуществлять минимум один санитарный работник и один сотрудник полиции. Ответственные лица будут проверять людей, которым был назначен карантин. Если таких лиц не будет по указанному ими адресу, они должны будут написать письменное объяснение своего отсутствия.
Полиция также вправе проверять общественный транспорт и определять среди пассажиров тех, кто должен находиться на самоизоляции.
Министр здравоохранения Ян Блатные напомнил, что нарушение изоляции является уголовным преступлением, поэтому все, кто не придерживаются карантинных условий и подвергают риску жителей Чехии, должны быть привлеченными к ответственности.
В Чехии будут проверять, как люди придерживаются карантина / Фото Depositphotos
Как это касается украинцев
Украинцы, которые пересекают границу Чехии, должны дважды пройти тестирование на SARS-CoV-2. Первый тест следует сделать в Украине не позднее, чем за 72 часа до начала путешествия. Еще один тест надо сделать на территории Чехии не ранее, чем за 5 дней и не позднее, чем за 14 дней после пересечения границы. До получения отрицательного результата второго теста украинцы обязаны находиться на самоизоляции. В этот период их тоже могут проверять.
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