Министерство здравоохранения Чехии подписало соответствующее соглашение с полицией страны. Это позволит обмениваться информацией о карантине. Полиция будет осуществлять контроль за тем, как жители Чехии придерживаются основных правил по противодействию распространению коронавируса. Рассказываем, что следует знать украинцам, которые вскоре планируют поездку в Чехию.

В последнее время Чехия прибегает к резким действиям для того, чтобы стимулировать чехов и иммигрантов заботиться о защите от SARS-CoV-2 . Это связано с ростом количества подтвержденных случаев заболевания.

Как и где будут проходить проверки

Детали проверок будут согласовываться на региональном уровне. В каждом районе проверки будут осуществлять минимум один санитарный работник и один сотрудник полиции . Ответственные лица будут проверять людей, которым был назначен карантин. Если таких лиц не будет по указанному ими адресу, они должны будут написать письменное объяснение своего отсутствия .

Полиция также вправе проверять общественный транспорт и определять среди пассажиров тех, кто должен находиться на самоизоляции.

Министр здравоохранения Ян Блатные напомнил, что нарушение изоляции является уголовным преступлением, поэтому все, кто не придерживаются карантинных условий и подвергают риску жителей Чехии, должны быть привлеченными к ответственности.

В Чехии будут проверять, как люди придерживаются карантина / Фото Depositphotos

Как это касается украинцев

Украинцы, которые пересекают границу Чехии, должны дважды пройти тестирование на SARS-CoV-2 . Первый тест следует сделать в Украине не позднее, чем за 72 часа до начала путешествия. Еще один тест надо сделать на территории Чехии не ранее, чем за 5 дней и не позднее, чем за 14 дней после пересечения границы. До получения отрицательного результата второго теста украинцы обязаны находиться на самоизоляции. В этот период их тоже могут проверять.