У Чехії поліцейські зніматимуть реєстраційні знаки з авто тих, хто не сплачує штрафи

Чеський парламент у середу, 15 вересня, ухвалив рішення, яке дозволяє правоохоронцям відвозити транспортні засоби на штрафні стоянки або знімати реєстраційні знаки, якщо у водія є несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху. Відповідна законодавча поправка буде передана на розгляд Сенату.

Згідно з поправкою, державні реєстраційні знаки можуть бути вилучені співробітниками поліції або митниці. На думку влади, це допоможе вирішити не лише проблему заборгованості, а й спонукатиме водіїв менше порушувати правила.

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Деталі ініціативи

Політики зазначають, що часто намагаються уникнути відповідальності за порушення правил на чеських дорогах іноземці, зокрема водії-далекобійники.

У нас є випадки, коли іноземні водії вантажівок часто не платять штрафи та покладаються на те, що з ними нічого не трапиться,

– заявив міністр внутрішніх справ Чехії Ян Гамачек.

Тож невдовзі поліцейські та митники отримають право вимагати від водія сплатити суму штрафу готівкою або банківською картою. Якщо водій не оплатить заборгованість на місці, вони можуть відвезти авто на найближчу стоянку, зняти номерний знак або поставити блокатор колеса.