Согласно поправке, государственные регистрационные знаки могут быть изъяты сотрудниками полиции или таможни. По мнению властей, это поможет решить не только проблему задолженности, но и мотивировать водителей меньше нарушать правила.

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Детали инициативы

Политики отмечают, что часто пытаются избежать ответственности за нарушение правил на чешских дорогах иностранцы, в частности водители дальнобойщики.

У нас есть случаи, когда иностранные водители грузовиков часто не платят штрафы и полагаются на то, что с ними ничего не случится,

– заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.