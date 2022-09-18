У Чехії олень граційно вигулькнув просто перед машиною: епічне відео

На дороги, які оточені лісами, часто вибігають дикі тварини. Аби не втрапити у ДТП, водіям потрібно бути вкрай уважними, проїжджаючи такі ділянки.

Так, ось і перед машиною чеха Томаша Дворжака раптово вистрибнув олень. Інцидент, що потрапив на відео, стався на околицях міста Ческа-Липа.

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На кадрах видно, що в якийсь момент, коли чоловік проїжджав через ліс, перед капотом його автівки різко, але граціозно з'явився великий олень. Якби не миттєва реакція водія, усе могло б закінчитися плачевно. А так – олень лише легенько зачепив бампер, коли тікав. Ні водій, ні тварина не постраждали.

Це була мить. Дякую рефлексам та справності службового автомобіля, в якому є асистент екстреного гальмування. У той момент я їхав зі швидкістю близько 70 км/год. З одного боку, всі знають, що ризик зіткнення з дикими тваринами зараз великий, оскільки розпочався шлюбний сезон. Але з іншого – до такого все одно не можна підготуватися. Літаючий олень – це ще той сюрприз,

– розповів Дворжак.