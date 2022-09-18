Так, вот и перед машиной чеха Томаша Дворжака внезапно выпрыгнул олень. Инцидент, попавший на видео, произошел в окрестностях города Ческа-Липа.

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На кадрах видно, что в какой-то момент, когда мужчина проезжал через лес, перед капотом его машины резко, но грациозно появился большой олень. Если бы не сиюминутная реакция водителя, все могло бы закончиться плачевно. А так – олень лишь легонько задел бампер, когда убегал. Ни водитель, ни животное не пострадали.