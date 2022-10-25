Чехія закрила в'їзд російським туристам із шенгенськими візами

Уряд Чехії вирішив посилити візові обмеження для російських громадян. І відсьогодні, 25 жовтня, країна офіційно закрила росіянам в'їзд на підставі короткочасних шенгенських віз.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

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Кого з росіян стосується заборона на в'їзд до Чехії

Так, з 25 жовтня на територію Чехії не можуть потрапити громадяни Росії, які їдуть з метою туризму, відвідування заходів культури або спорту. Ця заборона поширюється на усіх власників шенгенських віз. При цьому не має значення, яка саме країна ЄС видала цю візу.

Тоді як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня прибуває до 200 громадян Російської Федерації. Саме тому ми домовилися, що тим російським громадянам, які в'їжджають на чеську територію через зовнішній Шенгенський кордон – зокрема наш міжнародний аеропорт – з метою туризму, спорту чи культури, тепер буде відмовлено у в'їзді,

– сказав глава чеського МЗС Ян Ліпавський.

Виняток становитимуть пасажири, які прямують до Чехії з діловими цілями чи з метою лікування. Крім цього, заборона не діє на власників посвідки на проживання у Чехії чи іншій країні ЄС.

Литва, Латвія, Естонія, Польща, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди також закрили свої кордони для росіян. У цих країнах більше не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз.