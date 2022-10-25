Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

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Кого из россиян касается запрет на въезд в Чехию

Так, с 25 октября на территорию Чехии не могут попасть граждане России, которые едут в целях туризма, посещения мероприятий культуры или спорта. Этот запрет распространяется на всех владельцев шенгенских виз. При этом не важно, какая именно страна ЕС выдала эту визу.

В то время как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто идут на работу, в Чехию через международный аэропорт ежедневно прибывает до 200 граждан Российской Федерации. Именно поэтому мы договорились, что тем российским гражданам, которые въезжают на чешскую территорию через внешнюю Шенгенскую границу – в частности, наш международный аэропорт – с целью туризма, спорта или культуры, теперь будет отказано во въезде,

– сказал глава чешского МИД Ян Липовский.

Исключение составят пассажиры, направляющиеся в Чехию с деловыми целями или с целью лечения. Кроме этого, запрет не действует на владельцев вида на жительство в Чехии или другой стране ЕС.