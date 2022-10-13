Чехія заборонить в'їзд росіянам: коли почнуть діяти нові правила

Ще одна європейська країна запроваджує заборону на в'їзд громадян Росії. На цей раз це Чехія. Таким чином вона залишається солідарною з країнами Балтії, Польщею та Фінляндією.

Уже з десяток держав Європи перестали впускати на свою територію громадян Росії. А скоро заборона на в'їзд для росіян діятиме й в Чехії. Нові правила наберуть чинності з 25 жовтня. Таке рішення чеський уряд затвердив на засіданні сьогодні, 13 жовтня. Про це повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

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Що відомо про заборону в'їзду росіянам до Чехії

Відтак, громадяни Росії не зможуть потрапити до Чехії після 25 жовтня, якщо їдуть до країни з метою туризму, спорту або з культурною метою. Буде відмовлено у в'їзді власникам дійсних шенгенських віз, що видані будь-якою державою-членом Європейського союзу.

За даними Міністерства закордонних справ Чехії, до країни через міжнародний аеропорт щодня прибуває до 200 росіян. Проте уже зовсім скоро громадянам Росії, які прибувають через зовнішні кордони Шенгенської зони, заборонятимуть виїжджати й перебувати на території країни

Таким чином Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які також закрили свої кордони для російських туристів.

10 країн Європи, які заборонили в'їзд росіянам

Литва

Латвія

Естонія

Польща

Чехія

Словаччина

Данія

Бельгія

Нідерланди

Чехія (з 25 жовтня).

У цих країнах більше не приймають від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз.