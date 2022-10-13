Уже около десятка государств Европы перестали впускать на свою территорию граждан России. А в скором времени запрет на въезд для россиян будет действовать и в Чехии. Новые правила вступят в силу с 25 октября. Такое решение чешское правительство утвердило на заседании сегодня, 13 октября. Об этом сообщил министр иностранных дел Ян Липовский.

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Что известно о запрете въезда россиянам в Чехию

Следовательно, граждане России не смогут попасть в Чехию после 25 октября, если едут в страну с целью туризма, спорта или культурных целей. Будет отказано во въезде владельцам действительных шенгенских виз, выдаваемых любым государством-членом Европейского союза.

По данным Министерства иностранных дел Чехии, в страну через международный аэропорт каждый день прибывает до 200 россиян. Однако уже совсем скоро гражданам России, прибывающим через внешние границы Шенгенской зоны, будут запрещать выезжать и находиться на территории страны.

Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польши и Финляндии, которые также закрыли свои границы для российских туристов.

10 стран Европы, запретивших въезд россиянам

Литва

Латвия

Эстония

Польша

Чехия

Словакия

Дания

Бельгия

Нидерланды

Чехия (с 25 октября).