Чехія продовжила візи тимчасового захисту для українських біженців: умови
Джерело:МВС Чехії
Уряд Чехії прийняв рішення продовжити українським біженцям візи тимчасового захисту. Вони будуть дійсні до кінця березня 2024 року.
Чехія продовжить тимчасовий захист для українців
Також планують розробити нову систему виплат для переселенців. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Чехії.
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Наразі візи тимчасового захисту для українських біженців чинні до березня 2023 року. Станом на сьогодні, тимчасовий захист у Чехії отримали близько 463 тисяч людей.
Проєкт, яким планують продовжити тимчасовий захист для українців, має ще розглянути парламент та віцепрем'єр-міністр.
Статус тимчасового захисту дає біженцям можливість користуватися в Чехії системою охорони здоров'я та освіти і надає вільний доступ до ринку праці.
Що потрібно буде зробити для продовження
Відповідно до змін, щоб отримати тимчасовий захист, потрібно буде пройти онлайн реєстрацію, а потім – прийти особисто:
- спершу треба буде зареєструватися в електронному вигляді до 31 березня 2023 року;
- після реєстрації людині призначать дату особистого візиту на конкретне місце, де вклеять наклейку;
- з'явитися на особистий візит треба не пізніше 30 вересня 2023 року.
Реєстрація дозволить державним структурам з'ясувати, скільки українців постійно перебуває на території Чеської Республіки. Однак, якщо у Чехію приїде ще одна хвиля переселенців, то реєстрацію спростять лише до електронної.
Крім того, зауважують, що до 15 січня уряд країни розробить нові правила фінансової допомоги для переселенців. Вони почнуть діяти з 1 квітня 2023 року.
Чехія виділила пів мільярда крон на житло для українців
- 300 мільйонів крон – на конкурс із підтримки соціальної інтеграції українців у житловій кризі;
- 200 мільйонів крон – на модульні будинки та інші прихистки;
- 60 мільйонів – на гуманітарну допомогу.