Також планують розробити нову систему виплат для переселенців. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Чехії.

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Наразі візи тимчасового захисту для українських біженців чинні до березня 2023 року. Станом на сьогодні, тимчасовий захист у Чехії отримали близько 463 тисяч людей.

Проєкт, яким планують продовжити тимчасовий захист для українців, має ще розглянути парламент та віцепрем'єр-міністр.

Статус тимчасового захисту дає біженцям можливість користуватися в Чехії системою охорони здоров'я та освіти і надає вільний доступ до ринку праці.

Що потрібно буде зробити для продовження

Відповідно до змін, щоб отримати тимчасовий захист, потрібно буде пройти онлайн реєстрацію, а потім – прийти особисто:

спершу треба буде зареєструватися в електронному вигляді до 31 березня 2023 року;

після реєстрації людині призначать дату особистого візиту на конкретне місце, де вклеять наклейку;

з'явитися на особистий візит треба не пізніше 30 вересня 2023 року.

Реєстрація дозволить державним структурам з'ясувати, скільки українців постійно перебуває на території Чеської Республіки. Однак, якщо у Чехію приїде ще одна хвиля переселенців, то реєстрацію спростять лише до електронної.

Крім того, зауважують, що до 15 січня уряд країни розробить нові правила фінансової допомоги для переселенців. Вони почнуть діяти з 1 квітня 2023 року.

Чехія виділила пів мільярда крон на житло для українців

Чеський уряд виділив гроші на житло для українців, які рятуються від війни. Їх використають на ремонт прихистків, модульні будинки та гуманітарну допомогу. Навесні уряд виділив 860 мільйонів крон на програму допомоги з житлом українцям. До листопада використали 300, решту 560 мільйонів із цієї суми перерозподілили на нові потреби:

300 мільйонів крон – на конкурс із підтримки соціальної інтеграції українців у житловій кризі;

– на конкурс із підтримки соціальної інтеграції українців у житловій кризі; 200 мільйонів крон – на модульні будинки та інші прихистки;

– на модульні будинки та інші прихистки; 60 мільйонів – на гуманітарну допомогу.