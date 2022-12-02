Также планируется разработать новую систему выплат для переселенцев. Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Чехии.

Интересно Европейские страны и дальше готовы принимать беженцев из Украины: свежий опрос

В настоящее время визы временной защиты для украинских беженцев действуют до марта 2023 года. По состоянию на сегодняшний день, временную защиту в Чехии получили около 463 тысяч человек.

Проект, которым планируют продлить временную защиту для украинцев, должен рассмотреть парламент и вице-премьер-министр.

Статус временной защиты дает беженцам возможность пользоваться в Чехии системой здравоохранения и образования и предоставляет свободный доступ к рынку труда.

Что нужно будет сделать для продолжения

В соответствии с изменениями, чтобы получить временную защиту, нужно будет пройти онлайн регистрацию, а затем прийти лично:

сначала нужно будет зарегистрироваться в электронном виде до 31 марта 2023 года;

после регистрации человеку назначат дату личного визита на конкретное место, где вклеят наклейку;

явиться на личный визит следует не позднее 30 сентября 2023 года.

Регистрация позволит государственным структурам узнать, сколько украинцев постоянно находится на территории Чешской Республики. Однако если в Чехию приедет еще одна волна переселенцев, то регистрацию упростят только к электронной.

Кроме того, отмечают, что до 15 января правительство страны разработает новые правила финансовой помощи для переселенцев. Они начнут действовать с 1 апреля 2023 года.

Чехия выделила полмиллиарда крон на жилье для украинцев

Чешское правительство выделило деньги на жилье для спасающихся от войны украинцев. Их используют для ремонта приютов, модульных домов и гуманитарной помощи. Весной правительство выделило 860 миллионов крон на программу помощи с жильем украинцам. До ноября использовали 300, остальные 560 миллионов из этой суммы перераспределили на новые нужды:

300 миллионов крон – на конкурс по поддержке социальной интеграции украинцев в жилищный кризис;

– на конкурс по поддержке социальной интеграции украинцев в жилищный кризис; 200 миллионов крон – на модульные дома и другие убежища;

– на модульные дома и другие убежища; 60 миллионов – на гуманитарную помощь.

Обратите внимание: сейчас в Чехии находится примерно от 355 до 390 тысяч беженцев из Украины. При этом с начала войны беженцы получили в Чехии более 460 тысяч виз временной защиты. Почти 60 000 детей были отнесены к чешским школам в 2022 – 2023 учебном году.