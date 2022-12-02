Чехия продолжит временную защиту для украинцев
Также планируется разработать новую систему выплат для переселенцев. Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Чехии.
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В настоящее время визы временной защиты для украинских беженцев действуют до марта 2023 года. По состоянию на сегодняшний день, временную защиту в Чехии получили около 463 тысяч человек.
Проект, которым планируют продлить временную защиту для украинцев, должен рассмотреть парламент и вице-премьер-министр.
Статус временной защиты дает беженцам возможность пользоваться в Чехии системой здравоохранения и образования и предоставляет свободный доступ к рынку труда.
Что нужно будет сделать для продолжения
В соответствии с изменениями, чтобы получить временную защиту, нужно будет пройти онлайн регистрацию, а затем прийти лично:
- сначала нужно будет зарегистрироваться в электронном виде до 31 марта 2023 года;
- после регистрации человеку назначат дату личного визита на конкретное место, где вклеят наклейку;
- явиться на личный визит следует не позднее 30 сентября 2023 года.
Регистрация позволит государственным структурам узнать, сколько украинцев постоянно находится на территории Чешской Республики. Однако если в Чехию приедет еще одна волна переселенцев, то регистрацию упростят только к электронной.
Кроме того, отмечают, что до 15 января правительство страны разработает новые правила финансовой помощи для переселенцев. Они начнут действовать с 1 апреля 2023 года.
Чехия выделила полмиллиарда крон на жилье для украинцев
Чешское правительство выделило деньги на жилье для спасающихся от войны украинцев. Их используют для ремонта приютов, модульных домов и гуманитарной помощи. Весной правительство выделило 860 миллионов крон на программу помощи с жильем украинцам. До ноября использовали 300, остальные 560 миллионов из этой суммы перераспределили на новые нужды:
- 300 миллионов крон – на конкурс по поддержке социальной интеграции украинцев в жилищный кризис;
- 200 миллионов крон – на модульные дома и другие убежища;
- 60 миллионов – на гуманитарную помощь.