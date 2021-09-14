Чехія продовжить переводити годинники на зимовий і літній час

Перехід на літній час відбувається в останню неділю березня, а на зимовий – в останню неділю жовтня. Зараз у суспільстві тривають дискусії щодо потреби цього переходу. До того ж багато країн його вже скасували. Уряд Чехії 13 вересня переглянув питання переходу країни на зимовий час.

Під час засідання уряд Чехії дійшов висновку, що скасовувати цю традицію не будуть. Про це повідомила міністерка праці та соціальних справ Яна Малачова.

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Детальніше про перехід на зимовий час у Чехії

Ми будемо застосовувати єдиний регламент, прийнятий на європейському рівні. Нічого не змінюється. Літній час в Європі діє з 1979 року, за винятком Росії, Гренландії, Білорусі, Ісландії й Норвезьких островів,

– прокоментувала Яна Малачова.

Нагадуємо, що на скасуванні переходу на зимовий і літній час з 2019 року наполягає Євросоюз. Але поки країни-члени ЄС не домовилися, коли саме це станеться.

Європейська комісія провела опитування. За скасування переходу на зимовий і літній час висловилися 84% респондентів.

А згідно з опитуванням, проведеним агентством STEM/MARK восени 2018 року, 70% жителів погодилися зі скасування традиції переведення годинників в Чехії. Літній час хотіли залишити назавжди 44% опитаних, а зимовий – 24%.

Чому в ЄС хочуть скасувати перехід на зимовий і літній час

Первинна мета переходу на літній час полягала в зменшенні споживання енергії. Але дослідження, проведені в деяких країнах, показали, що ця економія є мінімальною. Більшість опитаних країн ЄС заявили, що перехід на літній час не зробив значного впливу на сільське господарство, транспорт або туризм.

Крім того, деякі експерти висловлюються про шкоду переведення годинників для здоров'я. Наприклад, Хелена Ілнерова, колишня голова Академії наук Чеської Республіки, займалася дослідженням біоритмів. Вона дійшла висновку, що перехід на літній час викликає проблеми з розумовою і фізичною працездатністю. За її словами, через цю традицію деякі люди скаржаться на поганий сон, втома або нудоту, і їм потрібен якийсь час, щоб заново налаштувати внутрішній годинник.