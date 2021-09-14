Во время заседания правительство Чехии пришло к выводу, что отменять эту традицию не будут. Об этом сообщила министр труда и социальных дел Яна Малачова.

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Подробнее о переходе на зимнее время в Чехии

Мы будем применять единый регламент, принятый на европейском уровне. Ничего не меняется. Летнее время в Европе действует с 1979 года, за исключением России, Гренландии, Беларуси, Исландии и Норвежских островов,

– прокомментировала Яна Малачова.

Напоминаем, что на отмене перехода на зимнее и летнее время с 2019 настаивает Евросоюз. Но пока страны-члены ЕС не договорились, когда именно это произойдет.

Европейская комиссия провела опрос. За отмену перехода на зимнее и летнее время высказались 84% респондентов.

А согласно опросу, проведенному агентством STEM / MARK осенью 2018 года, 70% жителей согласились с отменой традиции перевода часов в Чехии. Летнее время хотели оставить навсегда 44% опрошенных, а зимнее – 24%.

Почему в ЕС хотят отменить переход на зимнее и летнее время

Первичная цель перехода на летнее время заключалась в уменьшении потребления энергии. Но исследования, проведенные в некоторых странах, показали, что эта экономия минимальна. Большинство опрошенных стран ЕС заявили, что переход на летнее время не сделал значительного влияния на сельское хозяйство, транспорт или туризм.