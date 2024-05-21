Бюджетно й дуже красиво: які міста ЄС визнали найдешевшими для туристів у 2024

Європа активно готується до нового туристичного сезону. Нарешті сфера повернулася на допандемійний рівень. У багатьох популярних серед туристів містах зросли ціни. Водночас для шанувальників бюджетного відпочинку також є чудові варіанти.

Post Office – британська поштова компанія – опублікувала "Барометр міських витрат". У ньому визначили рейтинг найдешевших та найдорожчих міст ЄС для туристів. Там можна якісно відпочити "не за всі гроші світу".

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Щоб визначити найбюджетніші для туристів міста, порівнювали 12 типових витрат у мандрівці. Зокрема, мовиться про проїзд на міському транспорті, ночівлю у тризіркових готелях, вечерю з пляшкою домашнього вина та огляд найвидатніших локацій. Загалом участь у відборі брали 37 міст ЄС.

Які міста ЄС – найдешевші для туристів

Вільнюс визнали найкращим містом ЄС за співвідношенням ціни та якості. Там можна провести вихідні лише за 276 євро.

Вільнюс повернув собі титул міста з найкращим співвідношенням ціни та якості. Його витрати більш ніж на 10% нижчі, ніж у Лісабона, який посів друге місце, і менш ніж удвічі нижчі, ніж у 18 інших міст,

– мовиться у повідомленні.



Вільнюс має чим вразити туристів / Unsplash

Загалом рейтинг виглядає так:

Вільнюс, Литва (середній бюджет поїздки – 276 євро).

Лісабон, Португалія (308 євро).

Лілль, Франція (325 євро).

Краків, Польща (326 євро).

Афіни, Греція (338 євро).

Рига, Латвія (347 євро).

Будапешт, Угорщина 363 євро).

Братислава, Словаччина (369 євро).

Прага, Чехія (372 євро).

Варшава, Польща (373 євро).

Тим часом найдорожчим містом став Амстердам. Вихідні там коштуватимуть близько 783 євро.