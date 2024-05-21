Бюджетно й дуже красиво: які міста ЄС визнали найдешевшими для туристів у 2024

21 травня 2024, 15:10
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Джерело:

City Costs Barometer

Європа активно готується до нового туристичного сезону. Нарешті сфера повернулася на допандемійний рівень. У багатьох популярних серед туристів містах зросли ціни. Водночас для шанувальників бюджетного відпочинку також є чудові варіанти.

Post Office – британська поштова компанія – опублікувала "Барометр міських витрат". У ньому визначили рейтинг найдешевших та найдорожчих міст ЄС для туристів. Там можна якісно відпочити "не за всі гроші світу".

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Щоб визначити найбюджетніші для туристів міста, порівнювали 12 типових витрат у мандрівці. Зокрема, мовиться про проїзд на міському транспорті, ночівлю у тризіркових готелях, вечерю з пляшкою домашнього вина та огляд найвидатніших локацій. Загалом участь у відборі брали 37 міст ЄС.

Які міста ЄС – найдешевші для туристів

Вільнюс визнали найкращим містом ЄС за співвідношенням ціни та якості. Там можна провести вихідні лише за 276 євро.

Вільнюс повернув собі титул міста з найкращим співвідношенням ціни та якості. Його витрати більш ніж на 10% нижчі, ніж у Лісабона, який посів друге місце, і менш ніж удвічі нижчі, ніж у 18 інших міст,
– мовиться у повідомленні.


Вільнюс має чим вразити туристів / Unsplash

Загалом рейтинг виглядає так:

  • Вільнюс, Литва (середній бюджет поїздки – 276 євро).
  • Лісабон, Португалія (308 євро).
  • Лілль, Франція (325 євро).
  • Краків, Польща (326 євро).
  • Афіни, Греція (338 євро).
  • Рига, Латвія (347 євро).
  • Будапешт, Угорщина 363 євро).
  • Братислава, Словаччина (369 євро).
  • Прага, Чехія (372 євро).
  • Варшава, Польща (373 євро).

Тим часом найдорожчим містом став Амстердам. Вихідні там коштуватимуть близько 783 євро. 

Автор: Мар'яна Бекало