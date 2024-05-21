Post Office – британська поштова компанія – опублікувала "Барометр міських витрат". У ньому визначили рейтинг найдешевших та найдорожчих міст ЄС для туристів. Там можна якісно відпочити "не за всі гроші світу".
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Щоб визначити найбюджетніші для туристів міста, порівнювали 12 типових витрат у мандрівці. Зокрема, мовиться про проїзд на міському транспорті, ночівлю у тризіркових готелях, вечерю з пляшкою домашнього вина та огляд найвидатніших локацій. Загалом участь у відборі брали 37 міст ЄС.
Які міста ЄС – найдешевші для туристів
Вільнюс визнали найкращим містом ЄС за співвідношенням ціни та якості. Там можна провести вихідні лише за 276 євро.
Вільнюс повернув собі титул міста з найкращим співвідношенням ціни та якості. Його витрати більш ніж на 10% нижчі, ніж у Лісабона, який посів друге місце, і менш ніж удвічі нижчі, ніж у 18 інших міст,
– мовиться у повідомленні.
Вільнюс має чим вразити туристів / Unsplash
Загалом рейтинг виглядає так:
- Вільнюс, Литва (середній бюджет поїздки – 276 євро).
- Лісабон, Португалія (308 євро).
- Лілль, Франція (325 євро).
- Краків, Польща (326 євро).
- Афіни, Греція (338 євро).
- Рига, Латвія (347 євро).
- Будапешт, Угорщина 363 євро).
- Братислава, Словаччина (369 євро).
- Прага, Чехія (372 євро).
- Варшава, Польща (373 євро).
Тим часом найдорожчим містом став Амстердам. Вихідні там коштуватимуть близько 783 євро.