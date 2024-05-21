Post Office – британская почтовая компания – опубликовала "Барометр городских расходов". В нем определили рейтинг самых дешевых и самых дорогих городов ЕС для туристов. Там можно качественно отдохнуть "не за все деньги мира".

Обратите внимание Ryanair наконец запускает долгожданные рейсы: вырастут ли цены на билеты

Чтобы определить самые бюджетные для туристов города, сравнивали 12 типичных расходов в путешествии. В частности, говорится о проезде на городском транспорте, ночевку в трехзвездочных отелях, ужин с бутылкой домашнего вина и обзор выдающихся локаций. Всего участие в отборе принимали 37 городов ЕС.

Какие города ЕС – самые дешевые для туристов

Вильнюс признали лучшим городом ЕС по соотношению цены и качества. Там можно провести выходные всего за 276 евро.

Вильнюс вернул себе титул города с лучшим соотношением цены и качества. Его расходы более чем на 10% ниже, чем у Лиссабона, который занял второе место, и менее чем вдвое ниже, чем в 18 других городов,

– говорится в сообщении.



Вильнюсу есть чем поразить туристов / Unsplash

В целом рейтинг выглядит так:

Вильнюс, Литва (средний бюджет поездки – 276 евро).

Лиссабон, Португалия (308 евро).

Лилль, Франция (325 евро).

Краков, Польша (326 евро).

Афины, Греция (338 евро).

Рига, Латвия (347 евро).

Будапешт, Венгрия (363 евро).

Братислава, Словакия (369 евро).

Прага, Чехия (372 евро).

Варшава, Польша (373 евро).

Между тем самым дорогим городом стал Амстердам. Выходные там будут стоить около 783 евро.