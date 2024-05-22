Бюджетні Мальдіви: де можна знайти наймальовничіші європейські пляжі з кришталевою водою

Відпочинок в Албанії продовжує набирати популярності. Місцеві пляжі називають європейськими Мальдівами. От тільки відпочити там можна набагато бюджетніше.

Тривалий час Албанія була закритою від світу. Однак зараз вона потужно розвиває свою туристичну інфраструктуру та вривається у всі топи найкращих європейських курортів.

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Ксаміл – європейські Мальдіви

Одним з найпопулярніших серед туристів є курорт Ксаміл. Він розташований на Албанській рив'єрі та славиться своїм білосніжним піском, кришталевою водою та солом'яними хатинками на пляжах. Європейці діляться враженнями від відпочинку й зауважують, що європейські Мальдіви навіть виграють. Зокрема, завдяки тому, що туди набагато легше добратися.

Коли люди бачать фотографії цього місця, вони відразу згадують Мальдіви! Але, на щастя для нас, це набагато ближче до дому,

– такі коментарі з'являються у соцмережах.



Албанська рив'єра – одне з наймальовничіших місць країни / Unsplash

Відпочиваючи у Ксамілі, варто вирушити у мандрівку до Гірокастри – одного з найзатишніших та наймальовничіших містечок Албанії, а також помилуватися Соляною лагуною у Бутринті – національному парку на півдні Албанії.

Туристичний сезон у Ксамілі зазвичай розпочинається у травні, тому вирушати у відпустку мрії можна вже. Албанія славиться своїми фантастичними пейзажами, древньою історією, архітектурою, яка поєднала у собі різні культури, та чудовою місцевою кухнею. Приємний бонус – доволі бюджетні ціни.